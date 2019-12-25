С 18 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса

В Выборгском районе проводятся работы по реконструкции инженерных сетей и по ремонту трамвайных путей.

В Выборгском районе продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса (у дома 134 корпус 3 литера А). Проезд будет заблокирован с 18 по 19 июня с 00:00 до 05:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, в районе пройдут работы по ремонту трамвайных путей. С 18 июня по 1 июля ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и проспекта Художников. Также водителям придется учитывать новые ограничения на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева с 18 до 24 июня.

Ранее мы писали, что 16 июня ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О.

Фото: Unsplash, пресс-служба ГАТИ