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С 16 июня ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О.
Сегодня, 14:35
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С 16 июня ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О.

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В городе на Неве закроется движение по 24-25-й линиям В.О.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. С 16 июня до 22 июня ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. у пересечения со Средним проспектом В.О. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

В городе на Неве закроется движение по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Среднего проспекта В.О. к Большому проспекту В.О.

Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили обращать внимание на установленные знаки и соблюдать  дистанцию.

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по Кубинской улице до 23 июня.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: васильевский остров, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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