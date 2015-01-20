С 16 июня ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О.

В городе на Неве закроется движение по 24-25-й линиям В.О.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. С 16 июня до 22 июня ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. у пересечения со Средним проспектом В.О. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В городе на Неве закроется движение по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Среднего проспекта В.О. к Большому проспекту В.О.

Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили обращать внимание на установленные знаки и соблюдать дистанцию.

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по Кубинской улице до 23 июня.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ