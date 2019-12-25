Ограничивается движение транспорта по Кубинской улице до 23 июня

В Московском районе проходят работы по реконструкции инженерных сетей. С 15 по 23 июня ограничивается движение транспорта по Кубинской улице. Речь идет об участке от Краснопутиловской улицы до Бассейной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Водителям советуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что ремонт закроет движение в двух районах Петербурга.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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