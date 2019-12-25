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Ограничивается движение транспорта по Кубинской улице до 23 июня
Сегодня, 14:11
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Ограничивается движение транспорта по Кубинской улице до 23 июня

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Водителям советуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

В Московском районе проходят работы по реконструкции инженерных сетей. С 15 по  23 июня ограничивается движение транспорта по Кубинской улице. Речь идет об участке от Краснопутиловской улицы до Бассейной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителям советуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ремонт закроет движение в двух районах Петербурга.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, кубинская улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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