Ремонт закроет движение в двух районах Петербурга

В Петродворцовом и Приморском районах планируются работы по строительству и реконструкции объектов.

В Петродворцовом районе пройдут работы по строительству газопровода. В связи с этим с 15 по 19 июня закроется движение транспорта в поселке Стрельна. Речь идет о Ново-Нарвском шоссе у железнодорожного переезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Приморском районе будут выполняться работы по реконструкции тепловой сети. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Комендантскому проспекту. Речь идет об участке у пересечения с Шуваловским проспектом. Ограничения будут действовать с 15 июня (00:00) по 17 июня (06:00).

Напомним, что в Петроградском районе продолжаются работы по ремонту газопровода. Поэтому с 15 по 16 июня закрывается движение транспорта по Малой Зелениной улице. Речь идет об участке от Петергофской улицы до Глухой Зелениной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ранее мы писали, что в Курортном районе ограничат движение в связи с работами по строительству канализационной сети.

Фото: Piter.tv