В Курортном районе ограничат движение в связи с работами по строительству канализационной сети

В Курортном районе проходят работы по строительству канализации. В связи с этим с 15 по 25 июня ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Новодеревенской улицы до Круговой улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Кроме того, с 15 по 19 июня будет закрыт проезд в поселке Репино по Новодеревенской улице у пересечения с Приморским шоссе.
Объезд: Круговая улица, Песочная улица, Новодеревенская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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