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В Курортном районе ограничат движение в связи с работами по строительству канализационной сети
Сегодня, 13:19
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В Курортном районе ограничат движение в связи с работами по строительству канализационной сети

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С 15 по 19 июня будет закрыт проезд в поселке Репино по Новодеревенской улице у пересечения с Приморским шоссе. 

В Курортном районе проходят работы по строительству канализации. В связи с этим с 15 по 25 июня ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от  Новодеревенской улицы до Круговой улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Кроме того, с 15 по 19 июня будет закрыт проезд в поселке Репино по Новодеревенской улице у пересечения с Приморским шоссе. 

Объезд: Круговая улица, Песочная улица, Новодеревенская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, приморское шоссе, репино, строительство канализационной сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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