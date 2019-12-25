В Курортном районе ограничат движение в связи с работами по строительству канализационной сети

С 15 по 19 июня будет закрыт проезд в поселке Репино по Новодеревенской улице у пересечения с Приморским шоссе.

В Курортном районе проходят работы по строительству канализации. В связи с этим с 15 по 25 июня ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Новодеревенской улицы до Круговой улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 15 по 19 июня будет закрыт проезд в поселке Репино по Новодеревенской улице у пересечения с Приморским шоссе.

Объезд: Круговая улица, Песочная улица, Новодеревенская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ