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С 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева 
Сегодня, 13:03
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С 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева 

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Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Выборгском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничивается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сквер на Шуваловском проспекте после вмешательства ГАТИ начали приводить в порядок.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, дороги, ремонт дорог, транспорт, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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