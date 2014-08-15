С 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева 

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Выборгском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничивается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сквер на Шуваловском проспекте после вмешательства ГАТИ начали приводить в порядок.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ