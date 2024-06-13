Сквер на Шуваловском проспекте после вмешательства ГАТИ начали приводить в порядок

В сквере появились турники, скамьи и баскетбольная площадка.

В сквере на Шуваловском проспекте проводятся работы по благоустройству. Инспекторы ГАТИ в ходе мониторинга зон производства работ зафиксировали отсутствие работ на объекте. После этого в сквере установили спортивное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В сквере появились турники, скамьи и баскетбольная площадка. Несколько месяцев назад там был одинокий прямоугольник газона. Работы продолжаются.

Ранее мы писали, что Джазовый сквер в Петербурге реконструируют и оборудуют там сцену для концертов.

Видео: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга