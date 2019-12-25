Джазовый сквер в Петербурге реконструируют и оборудуют там сцену для концертов

В 2024 году состоится 31-й фестиваль "Свинг белой ночи", который будет посвящен юбилею Давида Голощекина.

Джазовый сквер в Петербурге ожидает благоустройство, в рамках которого будет установлена сцена для выступлений музыкантов. Об этом сообщил губернатор города на праздничном концерте, посвященном 80-летию Давида Голощекина.

Сквер, расположенный на Загородном проспекте рядом с Филармонией, уже получил название "Джазовый". По словам губернатора, он дал поручение провести реконструкцию сквера и оборудовать сцену для проведения доступных концертов.

Губернатор также отметил, что в 2024 году состоится 31-й фестиваль "Свинг белой ночи", который будет посвящен юбилею Голощекина.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)