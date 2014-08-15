С 15 июня закрывается проезд по Малой Зелениной улице

Будет введено одностороннего движение по Малой Зелениной улице в направлении от Корпусной улицы к Глухой Зелениной улице.

В Петроградском районе продолжаются работы по ремонту газопровода. Поэтому с 15 по 16 июня закрывается движение транспорта по Малой Зелениной улице. Речь идет об участке от Петергофской улицы до Глухой Зелениной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 15 по 16 июня закрывается проезд по Малой Зелениной улице в направлении от Глухой Зелениной улицы к Корпусной улице. Будет введено одностороннее движение по Малой Зелениной улице в направлении от Корпусной улицы к Глухой Зелениной улице.

Объезд: Корпусная улица, Глухая Зеленина улица, Резная улица, набережная Адмирала Лазарева, Пионерская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Курортном районе ограничат движение в связи с работами по строительству канализационной сети.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ