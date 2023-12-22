Вход на станцию метро "Ладожская" ограничивали в связи с внеплановой остановкой эскалатора

В четверг, 16 мая, в 07:59 вход на станцию метро "Ладожская" временно ограничили из-за незапланированной остановки эскалатора, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.
Сотрудники метрополитена попросили пассажиров заранее планировать свой маршрут и пользоваться близлежащими станциями "Проспект Большевиков" и "Новочеркасская".
С 08:26 станция "Ладожская" возобновила работу в обычном режиме.
Ранее мы сообщили о том, что ночью 15 мая открыли движение моторно-рельсового транспорта на строящийся участок Лахтинско-Правобережной линии.
Фото: Piter.TV
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