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Вход на станцию метро "Ладожская" ограничивали в связи с внеплановой остановкой эскалатора
Сегодня, 8:34
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Вход на станцию метро "Ладожская" ограничивали в связи с внеплановой остановкой эскалатора

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С 08:26 станция "Ладожская" возобновила работу в обычном режиме.

В четверг, 16 мая, в 07:59 вход на станцию метро "Ладожская" временно ограничили из-за незапланированной остановки эскалатора, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Сотрудники метрополитена попросили пассажиров заранее планировать свой маршрут и пользоваться близлежащими станциями "Проспект Большевиков" и "Новочеркасская".

С 08:26 станция "Ладожская" возобновила работу в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что ночью 15 мая открыли движение моторно-рельсового транспорта на строящийся участок Лахтинско-Правобережной линии.

Фото: Piter.TV

Теги: метро петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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