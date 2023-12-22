Ночью 15 мая открыли движение моторно-рельсового транспорта на строящийся участок Лахтинско-Правобережной линии

Совместные усилия специалистов двух предприятий позволят ускорить доставку на строящиеся станции метро оборудования и материалов.

В ночь с 14 на 15 мая 2024 года было открыто движение моторно-рельсового транспорта, предназначенного для доставки оборудования и материалов на строящийся участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена через 1-й путь перегонного тоннеля от станции "Спасская" до станции "Театральная" и далее до станции "Большой проспект" (Горный институт). Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Сотрудниками АО "Метрострой Северной Столицы" совместно с представителями ГУП "Петербургский метрополитен" выполнен большой комплекс работ для организации движения мотовозов на строящийся участок.

Совместные усилия специалистов двух предприятий позволят ускорить доставку на строящиеся станции метро оборудования и материалов, необходимых для завершения строительства и пуска объекта.

Ранее петербуржцам показали актуальные фото строящейся станции "Горный институт".

Видео: петербургский метрополитен