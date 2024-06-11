Премьер Грузии заявил, что неверные шаги Киева не помешают помощи украинцам

Кобахидзе отметил, что в стране сейчас проживают около 26 тысяч украинских беженцев.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что неверные шаги Киева не помешают помощи украинцам со стороны местных властей. Об этом он сообщил журналистам во время своего визита в Берлин.

Кобахидзе отметил, что сейчас в отношениях между Тбилиси и Киевом есть трудности. Он напомнил о ситуации, когда посол Украины был отозван из Грузии, а посол Грузии был "фактически выслан с Украины". Грузинский премьер отметил, что в стране сейчас проживают около 26 тысяч украинских беженцев, которые пользуются бесплатным обслуживанием в различных сферах.

Никакие политические решения не станут препятствием для нашей ответственности заботиться об украинском народе. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Ранее премьер Грузии заявил, что готов обнародовать угрозы от еврокомиссара.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze