Вор-рецидивист под предлогом "попить водички" обокрал пенсионера в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали вора-рецидивиста, который проник в дом пенсионера под предлогом "водички попить". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 июня.

В полицию Подпорожья 15 июня обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением о том, что из частного дома по 2-й Линии были похищены 3 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Прибывшие на место правоохранители установили, что пожилой родственник звонившей женщины впустил в дом неизвестного мужчину, попросившего у него попить воды, параллельно отвлекая разговорами на разные темы. Пока доверчивый хозяин дома ходил наливать "путнику" воду, тот успел осмотреться и прихватить с собой 3 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Когда незнакомец утолил жажду, скрылся, но его задержали оперативники. Вором оказался 37-летний представитель кочевого народа из Никольского.

Ранее задержанный мужчина уже был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы рассказывали о том, что у жителя Петербурга пропал миллион евро из банковской ячейки.

Фото: Piter.TV