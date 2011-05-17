У жителя Петербурга пропал миллион евро из банковской ячейки

В марте текущего года в аэропорту Сочи был задержан уроженец Республики Молдова, который с использованием современных технологий получал доступ в банковское хранилище.

Клиент одного из петербургских банков на Мичуринской улице заявил о пропаже миллиона евро. Об этом пишет "Фонтанка".

Держатель ячейки обратился к полицейским 11 июня. Деньги находились в ней с начала 2023 года, а когда именно пропали – неизвестно.

В марте текущего года в аэропорту Сочи был задержан уроженец Республики Молдова, который с использованием современных технологий получал доступ в банковское хранилище Петербурга. В общей сложности он похитил деньги и украшения на сумму порядка миллиарда рублей.

Тогда мужчина заявил, что заказчиками преступления являлись его знакомые, предоставившие всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.

Так, предварительно, ущерб по делу увеличится еще на миллион евро.

Ранее петербурженка украла оборудование у тележурналиста у гостиницы на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)