Житель Самары ответит перед судом за хищение 1,5 млн рублей у коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, в августе прошлого года в полицию обратилась жительница областного центра, которая обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее злоумышленником полутора миллионов рублей. Потерпевшая познакомилась с обвиняемым на работе и завязала с ним близкие отношения. Тот неоднократно просил ее дать денег в долг, а после начал шантажировать женщину распространением компрометирующих сведений и требовать очередную сумму.

Злоумышленник был задержан сотрудниками подразделения уголовного розыска. Его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигурант частично возместил ущерб, вернув потерпевшей 200 тысяч рублей.

