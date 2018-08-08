В Подмосковье полиция задержала группу вымогателей и вернула похищенную ими иномарку москвичу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным следствия, один из фигурантов, будучи знакомым потерпевшего, спланировал хищение его имущества. В качестве соучастников злоумышленник привлек приятелей. Под предлогом оказания помощи в постановке автомобиля на регистрационный учет он пригласил жителя столицы в частный дом в деревне Гончары, где водителя избили и потребовали передать 300 тысяч долларов США.
Не обнаружив у него деньги, сообщники заставили юношу написать расписку о передаче им его иномарки, после чего забрали ключи от BMW и отпустили потерпевшего. Причиненный ущерб составил порядка 1,3 млн рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по местам их проживания в Солнечногорске и Клину. Похищенный транспорт вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге задержали вахтовика за ложное сообщение о взрывном устройстве на вокзале.
Видео: Telegram / Подмосковная полиция
