Петербурженка украла оборудование у тележурналиста у гостиницы на Лиговском проспекте

Её оперативно задержали.

В Петербурге полиция оперативно раскрыла кражу оборудования у тележурналиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 июня в полицию обратился 38-летний журналист федерального телеканала с сообщением о краже сумки с профессиональным оборудованием при выходе из гостиницы на Лиговском проспекте. Мужчина вместе с коллегами ждал такси, а сумку с телевизионным оборудованием поставил на тротуар. Пока журналист отвлекся на беседу, неизвестный похитил сумку. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Уже к утру правоохранители установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказалась 37-летняя петербурженка, ведущая асоциальный образ жизни. Женщина была задержана в квартире дома 44 по Лиговскому проспекту, где находилась в гостях. Похищенная сумка с оборудованием находилась при ней.

Имущество будет возвращено законному владельцу.

Ранее петербуржец зашел в незапертую квартиру и похитил 85 тысяч рублей.

Видео: МВД