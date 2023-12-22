Задержан подозреваемый, который украл из банковских ячеек в Петербурге $450 тысяч и €30 тысяч

Жителя Республики Молдова остановили в аэропорту Сочи, когда он пытался покинуть Россию.

Полицейские из ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области раскрыли хищения из местного отделения одного из банков. Подозреваемый обворовывал банковские ячейки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое. Были похищены в общей сложности 450 тысяч долларов США (41 500 933 рублей по нынешнему курсу) и 30 тысяч евро (3 003 140 рублей по нынешнему курсу).

Жителя Республики Молдова остановили в аэропорту Сочи, когда он пытался покинуть Россию. Деньги и ювелирные изделия оперативники нашли на съемной квартире в Люберцах. По словам подозреваемого, заказчиками преступления были его знакомые, которые предоставили ему всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, откуда в квартире в Люберцах так много денег и драгоценностей, как долго продолжались кражи. Также предстоит найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности.

Ранее в Петербурге задержали 16-летнего юношу, который помогал украинским кураторам обманывать россиян.

Видео: Telegram/ Ирина Волк