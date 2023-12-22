В Петербурге задержали 16-летнего юношу, который помогал украинским кураторам обманывать россиян

Такую подработку подозреваемый нашел в теневом сегменте интернета. Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских колл-центров.

В Петербурге полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным доступом к компьютерной информации. Молодой человек осуществлял техническую поддержку деятельности мошеннических колл-центров. Все инструкции и указания поступали ему от кураторов, находящихся на территории Украины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Такую подработку подозреваемый нашел в теневом сегменте интернета. Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских колл-центров.

Подозреваемый арендовал однушку, где у него находились четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через интернет. С целью конспирации место жительства менялось каждую неделю.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях.

Возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества, которые в настоящее время соединены в одно производство.

Ранее полицейские задержали петербурженку, подозреваемую в сбыте наркотиков через маркетплейс.

Видео: Telegram/ Ирина Волк