Полицейские задержали петербурженку, подозреваемую в сбыте наркотиков через маркетплейс

На сортировочном складе полицейскими были изъяты 123 коробки с запрещенными веществами. В том числе – уже адресованные для доставки получателям в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков через службу доставки маркетплейса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что девушка создала в теневом сегменте интернета онлайн-магазин, предлагавший различные виды наркотических средств. При этом, доставка товара велась через один из популярных маркетплейсов. На сортировочном складе полицейскими были изъяты 123 коробки с запрещенными веществами. В том числе – уже адресованные для доставки получателям в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре. Кроме того, уже отправленные адресатам посылки были изъяты из пунктов выдачи по Московской области.

Дома у владелицы товара оперативники обнаружили еще 57 готовых к отправке коробок с наркотиками, а также весы, упаковочный материал, ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне на Софийской нашли два трупа с передозировкой наркотиками.

Видео: МВД