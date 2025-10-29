Сотрудницу соцзащиты в Петербурге обвинили в хищении 12,7 млн у контрактников

Индиру Севостьянову из отделения помощи бездомным отправили под домашний арест до 6 июня. По версии следствия, женщина похитила деньги с карт военнослужащих.

Ленинский районный суд Петербурга поместил под домашний арест до 6 июня сотрудницу отделения социальной помощи для бездомных Индиру Севостьянову. Её обвиняют в мошенничестве по делу о хищении средств у контрактников Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в городской пресс-службе судов.

Фигурантка работала в СПб ГБУЗ "КЦ СОН Адмиралтейского района". Следствие полагает, что Севостьянова подыскала двух граждан, готовых заключить контракт с Минобороны. После этого она убедила их передать ей банковские карты, на которые приходили выплаты, и похитила с них не менее 12,7 миллиона рублей.

Следователи просили суд арестовать обвиняемую, однако ходатайство не удовлетворили с учётом личности женщины. Судья также посчитал неубедительными доводы о том, что Севостьянова может воспрепятствовать расследованию дела.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогает пенсионерке взыскать ущерб от затопления квартиры на Искровском проспекте.

