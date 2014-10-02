  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
129
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный водитель Volkswagen протаранил ограждение энергетического объекта в Подпорожье

0 0

В салоне иномарки сработали подушки безопасности.

Росгвардейцы задержали пьяного водителя, который пытался скрыться с места аварии в городе Подпорожье. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 17 ноября сотрудники вневедомственной охраны прибыли к энергетическому объекту на улице Энергетиков. На месте установили, что мужчина за рулем машины Volkswagen Polo на большой скорости влетел в портативное дорожное заграждение, после чего автомобиль совершил столкновение со зданием поста охраны. В салоне иномарки сработали подушки безопасности. 

Злоумышленника 43 лет обнаружили на улице Гнаровской работники ГАИ, ранее его уже лишали водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом виде. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка, нарушившая правила стоянки, распылила "перцовку" в сотрудника комтранса. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: подпорожье, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии