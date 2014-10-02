Пьяный водитель Volkswagen протаранил ограждение энергетического объекта в Подпорожье

В салоне иномарки сработали подушки безопасности.

Росгвардейцы задержали пьяного водителя, который пытался скрыться с места аварии в городе Подпорожье. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 17 ноября сотрудники вневедомственной охраны прибыли к энергетическому объекту на улице Энергетиков. На месте установили, что мужчина за рулем машины Volkswagen Polo на большой скорости влетел в портативное дорожное заграждение, после чего автомобиль совершил столкновение со зданием поста охраны. В салоне иномарки сработали подушки безопасности.

Злоумышленника 43 лет обнаружили на улице Гнаровской работники ГАИ, ранее его уже лишали водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти