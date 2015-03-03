Петербурженка, нарушившая правила стоянки, распылила "перцовку" в сотрудника комтранса

Потерпевшему понадобилась помощь медиков.

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении женщины, которая распылила "перцовку" в сотрудника Смольного.

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, ночью 10 ноября злоумышленница, находясь возле дома по улице Маршала Казакова, припарковала свою машину с нарушением правил. Это заметил специалист первой категории отдела южных районов Управления по выявлению административных правонарушений городского комитета по транспорту. При составлении административного материала женщина проигнорировала законные требования и распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика.

Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осужден пьяный водитель, оскорбивший полицейского.

Фото: пресс-служба СК РФ