  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка, нарушившая правила стоянки, распылила "перцовку" в сотрудника комтранса
Сегодня, 17:14
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка, нарушившая правила стоянки, распылила "перцовку" в сотрудника комтранса

0 0

Потерпевшему понадобилась помощь медиков.

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении женщины, которая распылила "перцовку" в сотрудника Смольного. 

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, ночью 10 ноября злоумышленница, находясь возле дома по улице Маршала Казакова, припарковала свою машину с нарушением правил. Это заметил специалист первой категории отдела южных районов Управления по выявлению административных правонарушений городского комитета по транспорту. При составлении административного материала женщина проигнорировала законные требования и распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика. 

Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осужден пьяный водитель, оскорбивший полицейского. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: комитет по транспорту, парковка, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии