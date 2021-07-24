В Петербурге осужден пьяный водитель, оскорбивший полицейского. У мужчины изъят автомобиль

Злоумышленник был задержан на Советском проспекте в Сестрорецке сотрудниками Госавтоинспекции.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили ч. 1 ст. 264.1 и ст. 319 УК РФ.

Как сообщили 12 ноября в надзорном ведомстве, фигуранта привлекали к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В августе он снова сел за руль после употребления алкоголя. Мужчина был задержан на Советском проспекте в Сестрорецке сотрудниками Госавтоинспекции. В ходе оформления документов злоумышленник оскорбил полицейского.

Виновному назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Также суд конфисковал и обратил в доход государства машину Mitsubishi Lancer.

Фото: Piter.TV