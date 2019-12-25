Мужчина избил сожительницу из-за ревности в Подпорожье. Женщина погибла

Пострадавшая упала, врачи у нее зафиксировали черепно-мозговую травму.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 9 апреля.

Подозреваемый в квартире дома в Подпорожье на почве ревности ударил свою 39-летнюю сожительницу. Женщина упала, врачи у нее зафиксировали черепно-мозговую травму, от которой она скончалась на месте происшествия.

Сейчас проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчин подозревают в планировании убийства двух человек ради квартиры на улице Марата. Злоумышленники наняли "киллера", а тот их сдал полицейским.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти