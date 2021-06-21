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Мужчин подозревают в планировании убийства двух человек ради квартиры на Марата
Сегодня, 9:32
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Мужчин подозревают в планировании убийства двух человек ради квартиры на Марата

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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, расследование ведется.

Двое мужчин из Лисьего Носа планировали убийство петербуржца и его сожительницы. Злоумышленники хотели завладеть квартирой на улице Марата, пишет "Фонтанка". 

Правоохранители следили за приятелями в возрасте 54 и 68 лет еще с февраля: они собирались "заказать" 65-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. Друзья нашли исполнителя, вырыли яму для того, чтобы захоронить тела, и подготовили травматический пистолет. К счастью, их сдал полиции "киллер". 

Мужчин задержали, им не удалось довести преступление до конца. Предварительно, все планировалось ради квартиры. Старший является сектантом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, расследование ведется. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве четырех человек, в том числе сына. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, улица марата
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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