Мужчин подозревают в планировании убийства двух человек ради квартиры на Марата

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, расследование ведется.

Двое мужчин из Лисьего Носа планировали убийство петербуржца и его сожительницы. Злоумышленники хотели завладеть квартирой на улице Марата, пишет "Фонтанка".

Правоохранители следили за приятелями в возрасте 54 и 68 лет еще с февраля: они собирались "заказать" 65-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. Друзья нашли исполнителя, вырыли яму для того, чтобы захоронить тела, и подготовили травматический пистолет. К счастью, их сдал полиции "киллер".

Мужчин задержали, им не удалось довести преступление до конца. Предварительно, все планировалось ради квартиры. Старший является сектантом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, расследование ведется.

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве четырех человек, в том числе сына.

Фото: Piter.TV