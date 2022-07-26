Мужчине за поджог волонтерского штаба в Подпорожье предъявили обвинение в совершении террористического акта

Штаб сгорел вместе с находившейся там гуманитарной помощью.

В Ленинградской области подозреваемому в поджоге волонтерского штаба предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Следственными органами 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб).

По данным следствия, 24 мая ночью обвиняемый взломал входную дверь и незаконно проник в здание волонтерского штаба, расположенного в Подпорожье. Там он поджег помещение, штаб сгорел вместе с находившейся там гуманитарной помощью.

При оперативном сопровождении УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также регионального управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление причин совершения данного преступления.

Фото: со страницы "ВКонтакте" руководителя муниципального штаба волонтеров Подпорожского района "Мы Вместе" Татьяны Догадиной

Видео: Telegram/ Следком Ленинградской области