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Задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба в Подпорожье
Сегодня, 9:52
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Задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба в Подпорожье

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Была уничтожена не только гуманитарная помощь, но и имущество волонтерской организации.

Полицейские Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба. Подробностями поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

В полицию 24 мая поступило сообщение о возгорании в здании волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи, расположенного в Подпорожье. Прибывшими полицейскими предварительно было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Была уничтожена не только гуманитарная помощь, но и имущество волонтерской организации.

Предполагаемым поджигателем оказался 40-летний местный житель. Он уже доставлен в следственные органы.

Ранее в Сертолово мужчина из мести поджег дверь квартиры бывшей жены. По подозрению в совершении поджога у дома 1 по улице Любимая в городе Сертолово задержан 37-летний бывший муж хозяйки квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: волонтеры, поджог, сво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Пожар,

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