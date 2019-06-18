В Сертолово мужчина из мести поджег дверь квартиры бывшей жены

Квартира сдается в аренду и там живут другие люди.

В Ленинградской области полиция задержала поджигателя двери, мстившего бывшей супруге. Подробности сообщили в региональном МВД.

В полицию 16 апреля обратилась 20-летняя жительница города Сертолово, сообщившая, что неизвестные ночью подожгли входную дверь в арендуемую ею квартиру в доме 4 корпус 3 по улице Верной. Установлено, что собственником жилья является 33-летняя жительница Новгородской области. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (поджог).

Полицейскими 19 мая по подозрению в совершении поджога у дома 1 по улице Любимая в городе Сертолово по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний бывший муж хозяйки квартиры.

Ранее в Кингисеппе ещё один мужчина облил бензином сарай бывшей сожительницы и грозился поджечь его.

Фото: Piter.tv