В Кингисеппе мужчина облил бензином сарай бывшей сожительницы и грозился поджечь его

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кингисеппском районе задержан подозреваемый в угрозе поджога сарая бывшей сожительницы. В деле разбираются полицейские, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 18 мая поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что 17 мая бывший сожитель предпринял попытку поджога ее сарая, расположенного на территории её участка на Лесной улице в Кингисеппе.

Полицейские установили, что 17 мая около девяти часов вечера 37-летний грузчик после словесного конфликта с потерпевшей взял канистру с бензином и облил сарай, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан у дома 2 по улице Дорожников. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге на Камышинской улице петербуржец ударил отверткой сожителя бывшей жены.

Фото: pxhere