На Камышинской улице петербуржец ударил отверткой сожителя бывшей жены

Подозреваемый был задержан.

Задержан петербуржец, подозреваемый в избиении сожителя бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 мая обратилась жительница дома 20 по Камышинской улицы. Она сообщила о том, что бывший муж напал на её сожителя. Прибывшими полицейскими в квартире обнаружен избитый 38-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днём 18 мая у дома 46 по Ириновскому проспекту по подозрению в совершении этого преступления задержан 35-летний неработающий мужчина. С его слов, 17 мая около 16:00 он ворвался в квартиру к бывшей супруге и на почве ревности в ходе словесного конфликта нанёс удар отверткой в грудь её сожителю.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.2 п.з УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина на улице Полярников.

Фото: Piter.tv