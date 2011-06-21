Ревнивая жительница Петербурга три дня мстила мужу с огурцом и получила сепсис

По словам женщины, она хотела развлечься, но не смогла извлечь овощ самостоятельно.

Необычная ситуация произошла в Петербурге — 54-летняя жительница Северной столицы была госпитализирована с сепсисом после того, как три дня проходила с огурцом во влагалище. Как сообщили источники Mash в медицинских кругах, женщина объяснила свои действия желанием отомстить мужу за предполагаемую измену, но не смогла решиться на связь с другим мужчиной.

Супруг женщины уехал на родину в Дагестан, где, по информации знакомых, завел роман на стороне. В ответ обиженная жена попыталась использовать огурец для сексуального удовлетворения, но овощ застрял. В течение трех дней женщина пыталась извлечь его самостоятельно, однако смогла обратиться за помощью только при появлении симптомов воспаления — повышения температуры и признаков сепсиса.

Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи извлекла инородное тело и доставила пациентку в стационар, где ей диагностировали сепсис и начали антибактериальную терапию. Врачи отмечают, что подобные случаи представляют серьезную опасность для здоровья и требуют своевременного обращения за медицинской помощью.

Фото: pxhere