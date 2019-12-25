Пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина на улице Полярников

В отношении злоумышленника составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Невского района задержали мужчину, который ударил ножом продавца магазина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 18 мая поступила информация о том, что в продуктовом на улице Полярников пострадал сотрудник. На месте нашли 31-летнего мужчину с ножевым ранением предплечья, он был госпитализирован в больницу в удовлетворительном состоянии. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой. С его слов, ранение ему нанес покупатель в ходе словесного конфликта. Кроме того, злоумышленник прихватил две бутылки пива и скрылся.

В тот же день по подозрению в этом преступлении задержали 39-летнего уроженца Дагестана в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина доставлен в отдел, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос об о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV