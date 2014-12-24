Мужчина ударил ножом соседа-собутыльника на Композиторов

Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Вечером в субботу, 17 мая, экстренная служба "112" получила сигнал о конфликте между жильцами многоквартирного дома №33, корпус 5, расположенного на улице Композиторов. Сообщалось, что один из соседей получил серьёзное ножевое ранение.

К месту происшествия незамедлительно прибыл полицейский патруль, сотрудники которого задержали 33-летнего безработного гражданина. По версии следствия, в ночь на 17 мая около десяти вечера гость, находящийся в гостях у соседа, в результате ссоры, возникшей после совместного употребления алкоголя, нанес хозяину квартиры удар кухонным ножом в область живота. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом проникающего ранения брюшины и сопутствующих повреждений.

Злоумышленника временно заключили под стражу. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Задержанный объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что действовал в целях самозащиты, утверждая, что подвергся физическому нападению со стороны хозяина квартиры и его супруги.

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Фото: Piter.TV