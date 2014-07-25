Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному

Чиновница рассказал о ситуации журналистам "России-24".

Мария Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Алексею Навальному. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновница напомнила, что на заседании,в котором решался вопрос замены оппозиционеру условного срока на реальный, принимали участие дипломатические представители из 14 стран.

Нормальная дипломатическая практика – это присутствовать на заседании суда, где рассматривается дело твоего гражданина, потому что ты обязан отстаивать интересы граждан своей страны... Я называю это дипломатический флешмоб. А как ещё к этому можно отнестись, если саркастически это описывать? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД рассказали, что произошедшее со стороны западных дипломатов можно расценить как политическую акцию. Она считает, что будет большой ошибкой рассматривать ее в отрыве от контекста. По словам Захаровой, это было грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Чиновница напомнила, что накануне суда Навального в Москве также рассматривалось дело французского подданного. Однако представители посольства Парижа не присутствовали на заседании и не просили допустить их в качестве слушателей.

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Видео: YouTube/Россия 24