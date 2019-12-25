МИД назвал призывы сторонников Навального ввести санкции предательством

Мария Захарова дала морально-этическую оценку встречи оппозиции РФ с членами ЕС.

МИД России назвал призывы сторонников Алексея Навального ввести санкции предательством. Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она прокомментировала обсуждения ЕС и российских оппозиционеров по поводу возможного введения ограничений против Москвы.

Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это - история с однозначной квалификацией. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Европейский парламент по итогам заседания депутатов принял резолюцию, в которой потребовал от ЕС "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2" из-за ареста Алексея Навального. Однако против данного решения выступают представители Германии и Австрии, а также другие страны-партнеры газового проекта.

Захарова назвала ФБК* инструментом Запада.

* ФБК является организацией, внесенной Минюстом в список иноагентов

Фото: МИД России