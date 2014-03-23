Захарова назвала ФБК* инструментом Запада

В МИД прокомментировали встречу оппозиции из РФ со странами ЕС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала Фонда борьбы с коррупцией* инструментом Запада. Об этом чиновница заявила в интервью для журналистов телеканала "РЕН ТВ". Спикер прокомментировала онлайн-заседание представителей нескольких государств с членами российской оппозиции, которая состоялась на базе постпредства Варшавы при Евросоюзе.

Используют этих людей как инструмент. Эти люди не рассматриваются Западом в качестве личностей, для них это инструмент бесконечного влияния на нашу страну Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению эксперта, западные страны рассматривают российскую оппозицию не в качестве значимых политических фигур, а в качестве инструмента для давления на Москву.

Захарова назвала высылку трех европейских дипломатов из России вынужденной мерой.

* ФБК является организацией, внесенной Минюстом в список иноагентов.

Фото: МИД России