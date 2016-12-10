МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе

Боррель мог бы дать собственную конкретную оценку во время московского визита.

МИД России заявил о контрасте слов главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москве и в Брюсселе. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве. Мария Захарова, министр иностранных дел РФ

По её мнению, Боррель мог бы дать собственную конкретную оценку во время московского визита, так как ему не ставили ограничений ни в формате, ни во времени.

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