Глава МИД Украины ожидает мести России за санкции против телеканалов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек закрытие нескольких телеканалов. Об этом сообщила "Страна.ua".
Кулеба отметил, что у российских властей есть более насущные дела. Однако, о закрытии телеканалов они не забудут. По мнению дипломата, Украина должна подходить к этому вопросу "как зрелое государство".
Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
По словам Кулебы, украинская власть работает над тем, чтобы государство было готово к отражению действий со стороны российских властей.
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Видео: YouTube / Радіо Свобода
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