Инцидент произошел в индийском штате Уттаракханд. Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанде и Дхаулиганге. В высокогорных районах начались наводнения.

В Индии около 150 человек пропали без вести при сходе ледника. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По предварительным данным, под ударом стихии оказались рабочие гидроэлектростанции Ришиганга. Жизни рабочих, которые заняты в проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, находятся под угрозой. Власти начали эвакуировать поселения, расположенные ниже гидроэлектростанции. Остальные начали сбрасывать воду.

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