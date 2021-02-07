В Индии около 150 человек пропали без вести при сходе ледника. Об этом сообщил телеканал NDTV.
По предварительным данным, под ударом стихии оказались рабочие гидроэлектростанции Ришиганга. Жизни рабочих, которые заняты в проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, находятся под угрозой. Власти начали эвакуировать поселения, расположенные ниже гидроэлектростанции. Остальные начали сбрасывать воду.
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