Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку трех европейских дипломатов из России вынужденной мерой. Заявление она сделала в шоу Владимира Соловьёва.
По словам Захароваой, представители Швеции, Польши и ФРГ были высланы из РФ за участие в несанкционированных акциях — их действия можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.
К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять.
Мария Захарова, официальный глава МИД РФ
Ранее МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе.
Видео: YouTube / Россия 1
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