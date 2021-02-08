Представители Швеции, Польши и ФРГ были высланы из РФ за участие в несанкционированных акциях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку трех европейских дипломатов из России вынужденной мерой. Заявление она сделала в шоу Владимира Соловьёва.

По словам Захароваой, представители Швеции, Польши и ФРГ были высланы из РФ за участие в несанкционированных акциях — их действия можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.

К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять. Мария Захарова, официальный глава МИД РФ

Ранее МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе.

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