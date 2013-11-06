Мария Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"

В МИД считают, что Жозеп Боррель во время приезда в Москву хотел именно "публично выпороть" Россию.

Мария Захарова заявила, что Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку". Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила в эфире радиостанции "Вести FM". По мнению чиновницы, верховный представитель дипломатии ЕС планировал "устроить публичную порку" Москве, но это план у него провалился.

Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика….И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова уточнила, что план Борреля провалился потому, что российские дипломаты предложили представителю ЕС обсуждать реальные проблемы и перспективы развития, находящиеся на повестке дня. Сам Боррель по итогам визита в Москву рассказал, что МИД ЕС может ввести санкции против России из-за нарушения прав человека.

МИД назвал призывы сторонников Навального ввести санкции предательством.

Фото: МИД России