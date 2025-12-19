Протестующие перекрыли как минимум 16 ключевых транспортных развязок и пограничных пунктов пропуска.

В Бельгии фермеры заблокировали трассы в знак протеста из-за сделки с Меркосур. Об этом сообщает местное агентство Belga.

По информации источника, аграгии с помощью тракторов заблокировали движение в различных стратегических точках сети автомагистралей Валлонии. Они протестуют против возможного решения Евросоюза утвердить соглашение о свободной торговле с Меркосур. Речь идет об общем рынке стран Южной Америки.

Отмечается, что протестующие перекрыли как минимум 16 ключевых транспортных развязок и пограничных пунктов пропуска. Фермеры переживают, что это соглашение спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейских сельхозпроизводителей из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Южной Америки.

Фото: belganewsagency.eu