В Бельгии рассказали о риторике вымогательства со стороны украинских властей.

Обвинения лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес европейских политических элит в исполнении интересов российского президента Владимира Путина свидетельствуют о потере главой киевского режима способности к дипломатии и его обращении к отрытому вымогательству. Соответствующую позицию через социальные сети огласил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди. Иностранный эксперт уточнил, что сейчас Европа является банкоматом для Украины. Это произошло с того момента, как вашингтонская администрация "закрыла свою чековую книжку". Таким образом региональное сообщество взяло на себя обязательства по выплате Киеву 280 миллиардов евро.

Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков. <…> И что же делает господин Зеленский после получения этого потока денег? Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний Владимира Путина <…> из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой. Дрие Годефриди, политик из Бельгии

Эксперт добавил, что от безвыходности Владимир Зеленский обратился к самым примитивным приемам в общении с международными союзниками. Сейчас чиновник с Банковой улицы навешивает на партнеров ярлыки и требует от них максимальной демонстрации лояльности. Такую ситуацию в Бельгии сочли риторикой вымогательства. Речь и дет о том, что украинские власти прямо говорят Европе о том, что она должна подчиниться указу Зеленского или получить клеймо "лакей Путина".

Премьер Бельгии исключил экспроприацию российских активов.

