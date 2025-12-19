Премьер Бельгии исключил экспроприацию российских активов

Барт Де Вевер призвал оставить вопрос решаться в ходе мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил о невозможности экспроприации российских активов, так как Европейский союз не находится в состоянии войны с Москвой. Соответствующий комментарий иностранный политический лидер сделал на мероприятии, выступая в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе. Эксперт стал участником дискуссии, связанной с украинским кризисом. Гость заседания выразил уверенность в том, что вопрос об активах станет одной из ключевых тем на переговорах по мирному урегулированию территориального кризиса.

Изъятие активов - это невозможно. Этого не было никогда в истории, даже во Вторую мировую войну, а сегодня Европа даже не находится в состоянии войны с Россией. Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии

Напомним, что в период с октября по декабрь 2025 года Брюссель заблокировал решения трех саммитов ЕС по экспроприации активов России. Однако страна активно поддержала решение о "бессрочной заморозке" российских денежных средств в бельгийской юрисдикции.

Фото: YouTube / DWS News