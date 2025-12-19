В МИД России оценили слова Барта Де Вевера об отношении Европы к США.

Слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о возможном превращении европейского сообщества из "довольного вассала" американской администрации в "несчастного раба" в контексте ситуации с Гренландией являются криком ужаса из-за текущего положения Европейского союза, до которого страны-члены ЕС самостоятельно себя довели. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывание политического деятеля из Брюсселя. Она заметила, что речь идет даже не о крике о помощи, а о крике ужаса, так как европеец говорил без сарказма и со всей трагической обреченностью для Западной Европы.

Он говорит о том, что им не осталось ничего другого, кроме как быть абсолютно зависимыми. Вопрос только в форме этой зависимости: это рабская форма через принуждение и отъем всего и полное бесправие или частичная ограниченность в правах, поражение в своих правах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Барт Де Вевер, выступая на дискуссионной сессии Всемирного экономического форума в Давосе в 2026 году, сказал аудитории о том, что, отступив перед требованиями Вашингтон передать датский остров Белому дому, Европа потеряет свое достоинство и превратится из "довольного вассала" США, которым она была до настоящего времени, в "несчастного раба".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik