Захарова предложила показывать латышам по ТВ успехи только своих атлетов на Олимпиаде

В МИД РФ прокомментировали слова директора спортивных программ в Go3 Томса Цирцениса.

В Москве предложили показывать латышским гражданам по национальному телевидению успехи только их спортсменов на Олимпийских играх. Соответствующее заявление в опубликованном комментарии через социальные сети сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом дипломат обратила внимание на заявление прибалтийского директора спортивных программ Go3 Томса Цирцениса. Иностранный чиновник из Вильнюса заметил ранее, что местные телеканалы не будут показывать успехи белорусских и российских атлетов на международных Играх.

Почему бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России