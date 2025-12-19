  1. Главная
Захарова – о форуме в Давосе: театр абсурда, абракадабра, паноптикум

В МИД России рассказали о совпадении дат пресс-конференции Сергея Лаврова и форума в Швейцарии.

Серьезная повестка на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос уже давно превратилась в театр абсурда, абракадабру и паноптикум, от чего мировому сообществу должно быть и смешно, и страшно одновременно. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала на то, что пресс-конференция в Москве Сергея Лаврова совпала по датам с мероприятиями Давосского экономического форума.  В России уверены, что такое совпадение не является случайным и имеет под собой особое значение.

Это как будто и есть та самая альтернатива, которая представлена в мире. вы как хотите жить — вы хотите жить в рамках и в мире взаимного уважения и достоинства, знаний правды, фактологически поддержанной риторики или вы хотите жить в дурдоме? Мы видели вчера две точки мира, которые выдавали информацию по международным актуальным темам. Было два полюса — вот Москва, вот Давос.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова поразилась предложению Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

