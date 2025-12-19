Захарова поразилась предложению Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

В МИД России не понимают, как Финляндия и США в расслабленном состоянии хотят решить судьбу датских граждан.

В Москве удивились предложению президента Финляндии Александра Стубба обсудить Гренландию с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в сауне. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что просто не могла поверить высказыванию западного политика, в котором политический деятель высказал мнение о том, что совместный поход в сауну с главой Белого дома помог бы решить вопрос с датским островом.

Во-первых, речь идет об одном президенте суверенной страны, который предлагает президенту другой суверенной страны сходить попариться, помыться, простите, релакснуть, отдохнуть и вот в этой, он же так и сказал, расслабленной обстановке поискать выходы из ситуации. А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание аудитории на то, что заявление Александра Стубба вышло встык с тем, как российский министр по иностранным делам Сергей Лавров комментировал тему Гренландии на своей пресс-конференции по результатам деятельности отечественной дипломатии в 2025 году. По мнению чиновницы, наш представитель делал это не без юмора, но глубоко, фундаментально, со ссылками на исторические факты и документы. В МИД России сравнили слова финского оппонента с клоунадой и буффонадой, которая в данном случае оказалась совершенно неуместна.

Нельзя серьезнейшие вещи - судьбы людей, причем очень многих, тех, кто живет в Гренландии, в Дании, и тех, кто живет рядом, кто живет, кстати говоря, в США, - решать вот так, в стиле инсталляции, переходящей в перфоманс. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

