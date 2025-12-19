Мария Захарова пообещала реакцию Москвы на попытки не учитывать российские национальные интересы в Арктическом регионе.

В Москве пообещали ответ на попытки не учитывать российские интересы в Арктике. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами в Москве на брифинге от 15 января сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства объяснила, что рост напряженности в регионе является прямым следствием деятельности там Североатлантического военного альянса. В частности, наше государство может ответить на выход Финляндии из конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Речь идет о том, что 10 января вступило в законную силу решение властей из соседней страны о денонсации Оттавской конвенции. Подобные действия Москва находит враждебными. Руководство России будет готово дать адекватный ответ, в том числе и военно-технического характера.

Намереваясь идти по пути милитаризации Арктики, европейские столицы должны отдавать себе отчет в том, что их попытки обострять ситуацию в высоких широтах и создавать угрозу безопасности полноправному члену Арктического сообщества - речь идет, конечно, о России - будут иметь для них самые серьезные последствия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В частности, обращается внимание на распространенные в зарубежных СМИ материалы о ведущихся в странах-членах НАТО дискуссиях по запуску новой миссии блока под названием "Арктический часовой". В ходе таких маневров союзники хотят продемонстрировать Вашингтону собственную готовность взять на себя ключевую роль в обеспечении обороны и интересов коллективного Брюсселя в Арктике. Также европейцы пытаются продемонстрировать президенту-республиканцу из США Дональду Трампу, что они будут в состоянии защитить Гренландию от "России и Китая".

